Число зараженных коронавирусом в Китае составило 74 тысячи 576 человек

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 74 тысячи 576 подтвержденных случаев заболевания.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 74 тысячи 576 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 75 725 человек.
По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 тысяч 204 человека (из них в материковом Китае — 74 тысячи 280). За пределами КНР зафиксированы 924 подтвержденных случая заражения.
Погибли 2126 человек.
Источник: elgezit.kg
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