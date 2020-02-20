Принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся статуса королевских особ 31 марта

Принц Гарри и его жена Меган Маркл официально перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи с 31 марта 2020 года.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл официально перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи с 31 марта 2020 года. Их офис в Букингемском дворце закроется с 1 апреля.

Перед этим Гарри и Меган вернутся из Канады в Великобританию и посетят ряд мероприятий в статусе членов монаршей семьи, пишет BBC со ссылкой на официального представителя пары.

Он отметил, что после 31 марта супруги официально сохранят свои титулы «королевское высочество», но не будут их использовать. Вопрос об использовании ими слова «королевский» пока обсуждается.

В январе принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении снять с себя королевские полномочия. Из-за этого они перестанут официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование.

После объявления о смене своего статуса супруги переехали в Канаду. Они заверили, что намерены регулярно приезжать в Великобританию.

Источник: ru.reporter.kg