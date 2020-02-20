Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира лайнера Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли.

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным источника телеканала в правительстве Японии, это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. В настоящее время не уточняется, когда и как именно они были госпитализированы, и не указывается их национальность.

В посольстве России сообщили, что среди умерших на Diamond Princess россиян нет.

Это первые летальные случаи среди заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера, с которого в среду начали сходить на берег первые пассажиры, у которых вирус обнаружен не был и которые прошли двухнедельный карантин. В среду судно покинули 443 пассажира, включая двух россиянок. Ожидается, что в четверг на берег сойдут еще около 500 человек, половину из них составляют иностранцы.

На судне Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, 621 человек заразился коронавирусом. Среди них есть один гражданин РФ, он госпитализирован. Также в больницу помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения.

Источник: Кабар