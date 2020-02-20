Японцы выпустили смартфон, не дающий пользователю делать голые селфи

Новый недорогой смартфон под названием Tone e20 представила японская компания Tone.

Новый недорогой смартфон под названием Tone e20 представила японская компания Tone. Отличительная особенность новинки — функция, благодаря которой устройство «запрещает» пользователю делать фотографии своего голого тела, сообщает портал ubergizmo.com.

Так, если владелец аппарата попытается сделать «взрослое» селфи, смартфон просто не станет сохранять его в память. При этом в Tone e20 также есть функция, при активации которой в случае, если подросток попытается сделать подобное фото, об этом будут оповещены его родители.

В остальном устройство достаточно типичное для XXI века — оно имеет тройную камеру с сенсором на 13 Мп, аккумулятор емкостью 3 900 мАч, 6.96-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Оценен смартфон в 19 800 йен.

Источник: elgezit.kg