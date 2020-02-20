Стрельба в немецком Ханау: 8 убитых и 5 раненых

Восемь человек убиты в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне.

Восемь человек убиты в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Такие данные полиция обнародовала в ночь на четверг, 20 февраля. Кроме того, как минимум пять человек получили тяжелые ранения, отмечается в заявлении правоохранителей.

Очевидцы рассказали, что вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города — Кессельштадт. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Жертвы — в основном молодые люди, в том числе женщина.





Сообщается, что один человек задержан. В СМИ появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к обоим нападениям.

Территория вокруг мест происшествий оцеплена. Полицейские разыскивают нападавших, точное число которых по-прежнему неизвестно. На подмогу коллегам из Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.

Между тем депутат бундестага от избирательного округа Ханау Катя Ляйкерт (Katja Leikert) назвала происшествие «поистине ужасным сценарием». «Я желаю родным убитых многих сил и сердечного сочувствия в эту ужасную ночь в Ханау», — написала политик в своем микроблоге Twitter. Она выразила надежду на скорое выздоровление раненых и поблагодарила представителей экстренных служб.

Отметим, что в городе Ханау проживает уроженец Кыргызстана — известный кулинар Данияр Деркембаев. Он сообщил, что нападения были совершены на два молодежных кафе в Ханау. «Один бар-кафе принадлежит моему другу Басиру. По словам очевидцев в него так же стреляли и ранили. Другое спорт-кафе находится около моего дома на площади Курта Шумахера. Неизвестные приехали в одно место, хладнокровно расстреляли людей и поехали в другое кафе», — написал он на своей странице в Facebook.

Источник: elgezit.kg