Дочь Стивена Спилберга стала порноактрисой, врач отказался делать модели операцию, не желая «портить ее фигуру», нападения на медиков в Великобритании

«Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной», — отметила девушка.

Планета в порядке, это людям конец

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Дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга объявила о намерении стать порнозвездой в жанре соло. Об этом сообщает The Sun.

23-летняя Микаэла Джордж Спилберг объяснила, что устала от ежедневной работы, которая ее не удовлетворяет. А занимаясь порно, по ее словам, она сможет удовлетворить не только себя, но и других людей.

«Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной», — отметила девушка.

Также Микаэла надеется, что новая работа позволит ей стать финансово независимой от родителей.

Девушка недавно размещала серию видеороликов со своим участием на PornHub. Потом она решила удалить их до тех пор, пока не получит лицензию секс-работника в штате Теннесси.

Микаэла уже сообщила о смене сферы деятельности родителям. Стивен Спилберг и его супруга Кейт Кэпшоу, по ее словам, не расстроились, а были заинтригованы. Девушка уверена, что они порадуются ее успехам на новом поприще.

Убить красоту

Австралийский врач отказался удалять из груди модели инфицированные импланты, «чтобы не повредить ее карьере». Об этом сообщает Daily Mail.

У 33-летней Бек Донлан врожденная воронкообразная деформация грудной клетки. Чтобы скрыть этот изъян, в возрасте 22 лет девушка сделала пластику, поставив импланты.

Но через 3 года вокруг одной молочной железы собралась жидкость. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию, которую удалось вылечить с помощью антибиотиков. Через несколько боли возобновились и распространились на область живота, у девушки начали выпадать волосы и появился лишний вес.

Модель и фитнес-тренер обратилась в больницу с просьбой извлечь инфицированные импланты, но врач неожиданно отказался.

«У тебя тело как у модели Sports Illustrated, и я не собираюсь тебя уродовать. Поэтому я этого не сделаю», — заявил он.

К счастью, Бек нашла другого хирурга, который успешно провел операцию.

А вот нечего

Британские врачи больше не обязаны обслуживать пациентов, которые проявляют в их адрес свои расистские, сексистские, гомофобные и прочие ксенофобские предубеждения. Новые правила вводит Национальная медицинская служба, передает Sky News.

Исключением будут экстренные случаи, когда речь идет о жизни больного.

Уже сейчас медики могут выставить за дверь пациента, который проявляет вербальную агрессию или нападает физически.

«Врачи и медперсонал не должны подвергаться оскорблениям и дискриминации на своем рабочем месте», - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

По данным радио «Свобода», в 2019 году нападкам подвергались более 25 процентов сотрудников Национальной медицинской службы, причем каждый седьмой из 569 тыс. опрошенных подвергался физическому насилию.

Стоит отметить, что пациенты врачами тоже недовольны. Согласно опросу, каждый пятый больной с психическими расстройствами не удовлетворен лечением, а 42 процента считают, что диагноз им поставили слишком поздно.



Источник: vesti.kg