Секретарь СНБО: Украина не будет платить территориями за мир

Руководство Украины исключает возможность отказа от части своих земель или части суверенитета в обмен на прекращение военных действий на востоке страны.
Руководство Украины исключает возможность отказа от части своих земель или части суверенитета в обмен на прекращение военных действий на востоке страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, чьи слова передаёт РБК-Украина.
Данилов подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский делает всё, что требуется для окончания войны. Он напомнил, что 18 февраля СНБО представил главе государства на утверждение документ под названием «Стратегия нацбезопасности и обороны „Безопасность человека – безопасность страны“». В нём в числе главных приоритетов названа защита государственного суверенитета и целостности Украины. Однако это пока ещё декларация, на основе которой будут разрабатываться другие, более детальные документы.
Ранее M.News передавали заявление Владимира Зеленского о том, что, несмотря на провокации в зоне конфликта, его стороны идут к миру.
Источник: mnews.world
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