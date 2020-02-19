Россия запретит въезд гражданам Китая из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал указ, который временно запрещает всем китайским гражданам въезд в Россию по туристическим, учебным или рабочим визам, сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник подписал указ, который временно запрещает всем китайским гражданам въезд в Россию по туристическим, учебным или рабочим визам, сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Как сообщает Financial Times, Москва приняла решение «в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае и продолжающимся присутствием китайских граждан на российской территории».
Вспышка коронавируса стала серьёзным испытанием для растущих связей Москвы с Пекином, выразившихся в увеличении товарооборота между странами до 201 млрд долларов в 2019 году. В прошлом году Россия выдала гражданам Китая более 2,3 млн виз, главным образом туристических.
Россия прекратит приём, обработку и выдачу визовых заявлений для граждан Китая в полночь вторника. Решение не повлияет на транзитных пассажиров в Москве, которая стала популярным центром для китайских туристов, посещающих Европу.
Россия сообщила о двух подтверждённых случаях заболевания коронавирусом.
В прошлом месяце Россия закрыла свою 4000-километровую сухопутную границу с Китаем, запретила китайские туристические группы и приостановила все рейсы между странами, кроме тех, которые находятся в ведении государственных перевозчиков Аэрофлот и Air China.
Министерство иностранных дел России прекратило выдачу электронных виз гражданам Китая, приостановив действие специального разрешения, которое даёт туристам краткосрочный доступ к Санкт-Петербургу, Калининграду и Балтийскому морю, а также к некоторым частям Дальнего Востока.
Ранее аналогичные меры предприняли США и Австралия.
Источник: mnews.world
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