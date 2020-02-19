У россиян, эвакуированных из Китая, закончился срок карантина

Российские граждане, вывезенные из охваченной эпидемией китайской провинции Хубэй в Тюменскую область, могут покинуть санаторий «Градостроитель», поскольку карантин у них закончился.
Российские граждане, вывезенные из охваченной эпидемией китайской провинции Хубэй в Тюменскую область, могут покинуть санаторий «Градостроитель», поскольку карантин у них закончился. Об этом сообщает Deutsche Welle. Ни у кого из 144 человек не было выявлено заражение коронавирусом COVID-19.
Власти обещают всем эвакуированным оплатить авиационные или железнодорожные билеты домой. 62 человека из них уже направились в аэропорт.
Шесть человек пожелали первое время остаться в Тюмени, где для них организуют экскурсии.
Ранее M.News сообщали, что российских граждан эвакуировали из Хубэя на двух военных самолётах. Они была помещены на карантин в санатории в 30 километрах от Тюмени.
Источник: mnews.world
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