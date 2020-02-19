Китай выгоняет из страны трёх репортёров Wall Street Journal из-за статьи о коронавирусе

В среду китайское правительство объявило, что отменит аккредитацию трёх журналистов Wall Street Journal после чего они должны будут покинуть страну.
В среду китайское правительство объявило, что отменит аккредитацию трёх журналистов Wall Street Journal после чего они должны будут покинуть страну.
Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что решение принято из-за публикации от 3 февраля под названием «Китай — настоящий больной человек Азии» (статья доступна только по платной подписке — ред.), в которой критиковалась реакция Китая на эпидемию коронавируса.
«Редакция использовала расово дискриминационное название, что вызвало негодование и осуждение китайского народа и международного сообщества», — сказал Гэн.
«К сожалению, WSJ до сих пор уклоняется от ответственности. Он не принёс официальных извинений и не сообщил нам о том, как планирует планирует поступить с причастными лицами… Таким образом, было решено, что с сегодняшнего дня документы трёх журналистов WSJ будут аннулированы», — добавил Гэн.
Wall Street Journal быстро опубликовал статью, подтверждающую эту новость: «Заместителю начальника бюро Джошу Чину и репортёру Чао Денгу, гражданам США, и репортёру Филипу Вэну, гражданину Австралии, приказано покинуть страну в течение пяти дней».
Источник: mnews.world
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!