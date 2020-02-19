Китай выгоняет из страны трёх репортёров Wall Street Journal из-за статьи о коронавирусе

В среду китайское правительство объявило, что отменит аккредитацию трёх журналистов Wall Street Journal после чего они должны будут покинуть страну.

В среду китайское правительство объявило, что отменит аккредитацию трёх журналистов Wall Street Journal после чего они должны будут покинуть страну.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что решение принято из-за публикации от 3 февраля под названием «Китай — настоящий больной человек Азии» (статья доступна только по платной подписке — ред.), в которой критиковалась реакция Китая на эпидемию коронавируса.

«Редакция использовала расово дискриминационное название, что вызвало негодование и осуждение китайского народа и международного сообщества», — сказал Гэн.

«К сожалению, WSJ до сих пор уклоняется от ответственности. Он не принёс официальных извинений и не сообщил нам о том, как планирует планирует поступить с причастными лицами… Таким образом, было решено, что с сегодняшнего дня документы трёх журналистов WSJ будут аннулированы», — добавил Гэн.

Wall Street Journal быстро опубликовал статью, подтверждающую эту новость: «Заместителю начальника бюро Джошу Чину и репортёру Чао Денгу, гражданам США, и репортёру Филипу Вэну, гражданину Австралии, приказано покинуть страну в течение пяти дней».

Источник: mnews.world