(Видео) Во время шторма Dennis самолет в Лондоне садился как вертолет

Пассажирский лайнер Airbus A380 авиакомпании Etihad приземлился в лондонском Heathrow Airport во время шторма Dennis в минувшую субботу, 15 февраля.
Пассажирский лайнер Airbus A380 авиакомпании Etihad приземлился в лондонском Heathrow Airport во время шторма Dennis в минувшую субботу, 15 февраля. Видео посадки самолета опубликовано на YouTube-канале SpeedbirdTV.
На записи видно, что, сопротивляясь мощному ветру, самолет завис в воздухе, подобно вертолету.
Через некоторое время лайнеру удалось приземлиться, но шторм выкатил его за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по видео, посадка не была травматичной.
Источник: elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!