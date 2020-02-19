(Видео) Во время шторма Dennis самолет в Лондоне садился как вертолет

Пассажирский лайнер Airbus A380 авиакомпании Etihad приземлился в лондонском Heathrow Airport во время шторма Dennis в минувшую субботу, 15 февраля.

Пассажирский лайнер Airbus A380 авиакомпании Etihad приземлился в лондонском Heathrow Airport во время шторма Dennis в минувшую субботу, 15 февраля. Видео посадки самолета опубликовано на YouTube-канале SpeedbirdTV.

На записи видно, что, сопротивляясь мощному ветру, самолет завис в воздухе, подобно вертолету.

Через некоторое время лайнеру удалось приземлиться, но шторм выкатил его за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по видео, посадка не была травматичной.



Источник: elgezit.kg