Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. ТАСС напоминает о том, что во вторник ведомство проинформировало о более чем 72,4 тыс. инфицированных, 1868 жертвах и более 12,5 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,7% вместо 2,57% днем ранее.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 3,11% вместо 2,98% днем ранее. Число инфицированных в административном центре Хубэя Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 44,4 тыс. человек. Согласно оценке врачей, более чем 9,2 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,9 тыс. заразившихся - в критическом. Под наблюдением медиков также порядка 68,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток) - более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения соответственно.

Источник: Кабар