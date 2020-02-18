Главврач крупнейшей больницы Уханя умер от коронавируса

Лю Чжимин, главный врач крупнейшей в Ухане больницы «Учан», умер от коронавируса COVID19. Смерть наступила 18 февраля, в 10 часов 30 минут по местному времени.
Лю Чжимин, главный врач крупнейшей в Ухане больницы «Учан», умер от коронавируса COVID19. Смерть наступила 18 февраля, в 10 часов 30 минут по местному времени. Об этом сообщает The Global Times, напоминая, что это первый глава медицинского учреждения, чью жизнь унесла эпидемия.
Ведущая китайская газета «Жэнминь жибао» («Народная ежедневная газета») сообщила о смерти 51-летнего врача ещё в понедельник. Однако затем новость была удалена и опровергнута: газета оповестила, что Лю Чжимин жив и находится на лечении. На следующий день информация о его смерти подтвердилась официально.
Британская газета Daily Mail напоминает, что две недели назад от коронавируса скончался другой китайский медик Ли Вэньлян, и информация о его смерти также первоначально опровергалась властями.
Источник: mnews.world
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