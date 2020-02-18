Под ударом нового вируса. Человечество может лишиться промышленного производства томатов

Распространение коронавируса из Китая в остальные страны оставило в тени другую, может быть, не менее драматичную историю.

Новый злостный распространитель инфекции — томатовирус (tomato brown rugose Fruit virus — ToBRFV), или вирус томатно-коричневого морщинистого плода, может существенно ограничить рацион землян, лишив их не только излюбленных помидоров, но и болгарского перца, перца чили и многих других овощных и фруктовых культур.

Зараза уже опустошила овощные хозяйства Ближнего Востока, значительную часть фермерских хозяйств США, Мексики, Северной Европы, Италии и других стран. На очереди — агрокультурный сектор Франции. Международные сельскохозяйственные организации бьют тревогу, но их не слышат.

Как сообщает Le Figaro, 16 февраля Министерство сельского хозяйства Франции сделало заявление о чрезвычайно высоком риске заражения томатовирусом плантаций в Финистере, регионе Бретани. Это один из основных поставщиков плодоовощной продукции на европейский рынок. На самом деле речь идет только об окончательном подтверждении клинических выводов: нет сомнений, что растения повреждены именно ToBRFV. Уже предприняты меры для скорейшего уничтожения поражённых площадей, а экономические последствия произошедшего охарактеризованы как «самые серьёзные». Аналогичная картина наблюдается и по другую сторону Ла-Манша: региональное управление продовольствия Великобритании объявило меры борьбы с вирусом на своей территории.

Никакой угрозы для здоровья человека томатовирус не представляет. Но, по сведениям Национального агентства по санитарной безопасности сельского хозяйства, окружающей среды и труда ANSES, он может поразить до 100 процентов всех посадок томатов, сладкого перца и перца чили.

Клинические проявления болезни следующие: мозаичная пигментация листьев, появление шероховатостей на поверхностях плодов и, как следствие, полная товарная непригодность продукции и гибель сельскохозяйственных культур. Медикаментозного противодействия вирусу не существует, способ борьбы один — сожжение заражённых посевов.

Ситуация осложняется чрезвычайно высокой контагиозностью ToBRFV. Вирус передаётся при малейшем соприкосновении здорового растения с инфицированным. Переносят болезнь сельскохозяйственные рабочие, их спецодежда, тепличная техника. Отмечены случаи «встраивания» вируса в оболочку семенного материала, что делает его невосприимчивым к традиционным методам дезинфекции. Вирус не теряет свою инфекционную силу, оставаясь в почве в течение года. Он приспособился к использованию шмелей для распространения на больших площадях.

Впрочем, несмотря на всю опасность нового вируса, похоже, что контролирующие мировые организации не предприняли своевременных мер против его распространения. Так, Европейская и Средиземноморская организация по защите растений EPPO, включающая в сферу своих интересов не только Европейский Союз, но и постсоветские страны, Россию, страны Восточной Европы, Иорданию, Алжир, Марокко, только в конце минувшего года сумела убедить Еврокомиссию в необходимости принятия экстренных мер с целью нераспространения вируса на континенте. Но время упущено.

Впервые вирус проявил себя в Израиле в 2014 году. Тогда дело ограничилось проявлением отдельных симптомов. Но уже через год вирус полностью опустошил посадки томатов в Иордании, куда он попал с заражённым посадочным материалом. Без успеха борются с заболеваниями на фермах Китая и Турции. В 2017 году томатовирус проник на посадки в Калифорнии и Мексике. Местным специалистам удалось отстоять помидоры и перец, но вирус мутировал и стал поражать баклажаны. Специалисты восприняли это как грозный симптом: не исключено, что к новому вирусу станут восприимчивыми и другие овощные, а также фруктовые культуры. В прошлом году ToBRFV заявил о себе в Греции, Италии и Германии (частично ликвидирован), Нидерландах, Испании. И вот теперь настала очередь Великобритании и Франции, где только в 2018 году было выращено 712 тысяч тонн томатов.

Под ударом томатовируса неизбежно окажется и Россия. Хотя здесь пока не зарегистрированы вспышки нового заболевания, но и Китай, и Турция значатся среди основных поставщиков помидоров в страну. А буквально на днях минсельхоз согласовал увеличение турецких поставок на 50 тысяч тонн — до 200 тысяч тонн в целом для этой страны.

Очень выручают поставки помидор из Азербайджана — более 130 тысяч тонн плодов в год, а также местная продукция, которая составляет более половины от одного миллиона тонн помидор, которые в год съедает Россия. Проблема в том, что местные хозяйства и тем более население ориентируются на малопроверенный семенной материал, что рано или поздно поставит и здесь проблему распространения нового вируса. В той же Франции фермеров-частников призывают пользоваться только семенами, полученными из надёжных источников, где можно отследить все селекционные манипуляции — и этим наставлениям не всегда внимают на местах.

В результате складывающейся картины и с учетом закрытия границ для поверженного коронавирусом Китая, который всё ещё остаётся крупнейшим производителем томатов, нет никакого сомнения в грядущем росте цен на помидоры. А вот перспективы существования самого товарного рынка этой популярной культуры, напротив, скрываются в тумане неизвестности и непредсказуемости.

Источник: mnews.world