В Казахстане активистов привлекают к ответственности накануне возможных оппозиционных митингов

В Нур-Султане продолжают привлекать к ответственности активистов накануне оппозиционных митингов.

В Нур-Султане продолжают привлекать к ответственности активистов накануне оппозиционных митингов. Их анонсировал опальный бизнесмен и политик Мухтар Аблязов, чьё движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) признано в стране экстремистским. Казахстанские власти нередко активизируют задержания и суды над активистами как раз в преддверии протестных акций.

Во вторник, 18 февраля, к ответственности привлекают по крайней мере трёх активисток спустя день после попытки групп протестующих пройти к резиденции президента Казахстана, сообщает Радио Азаттык.

Вчера во второй половине дня лидера заёмщиков ипотечных займов Канагат Такееву, лидера группы против неправосудных судебных решений Санавар Закирову, а также выступавшую вместе с ними на протестной акции 17 февраля жительницу Алматы Мадину Кукетаеву доставили в управление полиции. Их задержали у правительственного здания, где полиция заблокировала путь к администрации президента десяткам проблемных участников долевого строительства, заёмщиков ипотечных кредитов, а также группе граждан из разных районов страны, требующих пересмотра затрагивающих их или родственников судебных решений, которые они считают неправосудными.

Начальник управления полиции столичного района Есиль Мадияр Айтуганов заявил журналистам, что с задержанными в полиции провели «профилактическую беседу» и что они находились в полиции не более трёх часов. Айтуганов заявил, что все три женщины были доставлены в полицию «за нарушение порядка в общественном месте».

В тот же день столичный суд на основе полицейского рапорта отправил под арест на пять суток Канагат Такееву по статье 667 («Неповиновение полиции») кодекса об административных правонарушениях.

В пресс-службе суда Азаттыку сказали во вторник, что в Есильском РУВД сегодня судья Куралай Архабаева проведет «выездное заседание» в отношении задержанных накануне Санавар Закировой и Мадины Кукетаевой. По словам адвоката Бауыржана Азанова, Закирова и Кукетаева удерживаются в полиции со вчерашнего дня. По информации адвоката, активистку Канагат Такееву осудили по итогам «выездного суда» вчера около полуночи. Самого адвоката, по его словам, к подзащитным не допустили.

Примерно с 10.30 утра в понедельник, 17 февраля, собравшимся у башен Дома министерств путь к резиденции президента заблокировали сотрудники полиции. Протестующие потребовали встречи с высокопоставленными должностными лицами, в том числе с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его старшей дочерью, спикером сената парламента Даригой Назарбаевой.

С прошлой недели более 20 активистов арестовали и привлекли к ответственности по различным обвинениям. Задержание активистов правозащитники расценивают как «подготовку властей» к предстоящей акции протеста 22 февраля.

Источник: mnews.world