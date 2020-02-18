В Китае задержан диссидент, призвавший Си Цзиньпина уйти в отставку

Китайский правовед и активист Сюй Чжиюн, призвавший председателя Китая Си Цзиньпина подать в отставку, задержан на юге Китая, сообщили в понедельник китайские правозащитники.

Китайский правовед и активист Сюй Чжиюн, призвавший председателя Китая Си Цзиньпина подать в отставку, задержан на юге Китая, сообщили в понедельник китайские правозащитники. Они рассматривают задержание диссидента как очередной шаг в ограничении свободы слова и в попытке контролировать информацию о распространении коронавируса.

Сюй Чжиюн, известный как инициатор социальной кампании «Движение новых граждан», был задержан в доме коллеги-юриста Ян Бинь в провинции Гуанчжоу.

Муж и сын хозяйки дома были задержаны за то, что помогали укрывать Сюй Чжиюна, однако в воскресенье вечером были отпущены. Как сообщила Служба новостей «Голоса Америки», полиция отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Сюй Чжиюн скрывался от властей с декабря, когда полиция начала разыскивать участников тайного собрания в городе Сямынь провинции Фуцзянь. В том мероприятии участвовало около 20 активистов и правозащитников.

В начале февраля было опубликовано эссе, в котором Сюй Чжиюн в резких выражениях раскритиковал Си Цзиньпина, заявив, что тот неспособен справиться с кризисными проявлениями, в числе которых — эпидемия коронавируса и протесты в Гонконге.

Ранее Сюй Чжиюн отбыл четырехлетний срок за участие в кампании за права внутренних мигрантов и попытки добиться от высокопоставленных чиновников, чтобы те раскрыли сведения об активах, которыми они владеют.

Как отмечает живущий в США правозащитник Тэн Бяо, нынешняя эпидемия даёт властям повод ужесточить контроль над обществом. До переезда в США Тэн Бяо неоднократно подвергался в Китае притеснениям и арестам.

Источник: Азаттык