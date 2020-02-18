В Москве уроженка Кыргызстана получила тюремный срок за попытку продажи ребенка

Суд в Москве приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы уроженку Кыргызстана, которая дважды через соцсети предлагала продать своих еще нерожденных детей, сообщает прокуратура.

Суд в Москве приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы уроженку Кыргызстана, которая дважды через соцсети предлагала продать своих еще нерожденных детей, сообщает прокуратура. «Преображенский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летней уроженки Кыргызской Республики Барнохон кызы Расулжан. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, то есть купля-продажа человека, в отношении несовершеннолетнего, находившегося заведомо в беспомощном состоянии)», - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы.

По данным прокуратуры, беременная жительница города Альметьевска в Татарстане в 2017 году решила продать планируемую к рождению девочку и разместила в социальной сети объявление о продаже. «Покупатели» младенца, действовавшие в рамках оперативного эксперимента, согласились на требования женщины перевезти ее в Москву, организовать роды, содействовать в оформлении документов и в последующем передать деньги в обмен на родившегося ребенка. Однако, по данным надзорного ведомства, незадолго до родов женщина перестала выходить на связь с потенциальными покупателями, решила воспитывать рожденную девочку сама.

«Спустя полтора года, ожидая рождения очередного ребенка, в январе 2019 года Расулжан вновь разместила в социальной сети публикацию о поиске приемных родителей для своего будущего ребенка, вступила в переговоры по его продаже за 1 миллион рублей с лицом, выступавшим в роли «покупателя», а фактически действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент», - говорится в сообщении.

Обвиняемая вновь договорилась с «покупателями» о переезде в Москву, где до «сделки» жила в снятой для нее квартире. После родов она, следуя договоренности, передала ребенка и получила вознаграждение. После этого женщину задержали.

В настоящее время трое малолетних детей обвиняемой находятся на воспитании бабушки, их здоровью ничего не угрожает.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил Расулжан к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар