Названы самые популярные видео на YouTube за всю историю

Американский еженедельник Newsweek назвал семь самых популярных видео, размещенных за все время деятельности портала YouTube.

Американский еженедельник Newsweek назвал семь самых популярных видео, размещенных за все время деятельности портала YouTube. Публикация журнала приурочена к 15-летию со дня основания YouTube.

В первый год существования портала больше всего просмотров набрал клип с тренировкой футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, который уже завершил свою профессиональную карьеру. В 2005 году бразилец сумел, жонглируя мячом, четыре раза подряд попасть им в перекладину ворот так, чтобы мяч отскочил прямо к нему и не упал на поле. Видео было размещено компанией Nike, потом было удалено и повторно выложено на портале.

В 2006-2007 годах рекордсменом портала стал шестиминутный ролик The Evolution of Dance, снятый танцором Джадсоном Лайпли из штата Огайо. Он изобразил основные движения нескольких танцев, популярных в начале ХХ века. За восемь месяцев это видео набрало около 70 млн просмотров.

В 2008 году самым популярным был признан клип к песне Girlfriend канадской певицы Аврил Лавин. Сам видеоролик был выложен в начале 2007 года и достиг пика просмотров только в июле 2008 года, продержавшись в топовых композициях до начала 2009 года. Затем первенство перехватило домашнее видео, на котором малыш Чарли из Великобритании укусил за палец своего старшего брата Гарри. Эта сценка лидировала в списке немузыкальных видео YouTube с самым большим количеством просмотров.

В публикации перечислены также клипы Baby Джастина Бибера, Gangnam Style южнокорейского певца Psy и Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. Последний клип был загружен 12 января 2017 года и набрал более 6,6 млрд. просмотров.

YouTube был основан 14 февраля 2005 года бывшими сотрудниками платежной системы PayPal - Чадом Херли, Стивом Ченом и Джаведом Каримом. Они в октябре 2006 года объявили о продаже портала корпорации Google за $1,65 млрд.

Источник: Кабар