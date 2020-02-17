Количество зараженных коронавирусом превысило 70 тысяч человек, около 1800 стали жертвами

Общее количество подтвержденных заболеваний новой коронавирусной инфекцией достигло 70 548 по территории Китая.

Общее количество подтвержденных заболеваний новой коронавирусной инфекцией достигло 70 548 по территории Китая. Около 1770 человек погибли по состоянию на 16 февраля, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

За последние 24 часа было выявлено 2048 новых случаев заражения, хотя три дня подряд количество заболевших уменьшалось. Чуть позже сообщили о дополнительных 105 случаях заражения вирусом.

Государственные СМИ Китая распространили 15 февраля недавнюю речь президента Си Цзиньпина, в которой он дал понять, что контролирует ситуацию со вспышкой коронавируса с самого начала. Президент Си Цзиньпин дал инструкции по борьбе с коронавирусом еще 7 января и с 23 января отдал приказ закрыть большинство городов, которые находятся рядом с эпицентром распространения вируса в провинции Хубэй, где его и обнаружили в декабре прошлого года.

Тем временем власти Японии объявили о 70 новых зараженных на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на причале у берегов Японии и находится под карантином. Тем самым общее количество заболевших — 355 — является самой большой цифрой пораженных вирусом за пределами Китая. В этом круизном лайнере также находятся четыре казахстанца.

Два чартерных рейса из США прибыли, чтобы увезти сотни граждан страны из Японии 16 февраля, сообщает посольство США в Токио. Сообщалось, что около 340 граждан США, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, будут перевезены самолетом в США и по прибытии будут помещены под карантин на 14 дней.

По сообщению американской газеты The Washington Post, 44 гражданина США, заболевших COVID-19 останутся в Японии, чтобы пройти лечение в местных больницах.

Источник: Азаттык