На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен уже у 355 человек

Число людей, зараженных новым коронавирусом Covid-19 на круизном судне Diamond Princess, которое находится на карантине у берегов Японии, за последние сутки увеличилось на 70 и достигло 355.

Число людей, зараженных новым коронавирусом Covid-19 на круизном судне Diamond Princess, которое находится на карантине у берегов Японии, за последние сутки увеличилось на 70 и достигло 355.

Об этом объявили в воскресенье японские власти. Ранее в Минздраве Казахстана сообщили, что на круизном лайнере находятся четыре казахстанца.

Пассажиры лайнера составляют более половины всех инфицированных за пределами континентального Китая. Судно находится на карантине уже более недели. Власти Соединенных Штатов накануне заявили, что намерены эвакуировать находящихся на нем американцев на родину. Сообщается, что среди них случаев заражения пока не зафиксировано.

Всего в мире, по последним данным, коронавирусная инфекция была зафиксирована у почти 70 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев – в китайской провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания. За последние сутки, по данным китайских властей, зафиксировано более 2 тысяч заболевших. Умерли за сутки 142 человека, общее число умерших – 1665. За пределами Китая умерли считанные единицы, только один случай зафиксирован в Европе - во Франции умер 80-летний китайский турист.

Темпы выявления новых случаев заболевания несколько снижаются. Несмотря на то, что ряд специалистов подвергает официальные китайские данные сомнению, руководство Всемирной организации здравоохранения накануне высоко оценили меры, принятые Пекином по борьбе с распространением вируса. При этом в Китае в воскресенье было объявлено об увольнении более 10 руководящих работников провинции Хубэй, которые, как утверждается, не относились к вспышке инфекции достаточно серьезно.

Китайские СМИ опубликовали статью председателя КНР Си Цзиньпина, из которой следует, что в руководстве КПК требовали принять решительные меры еще в начале января. При этом ограничения на въезд и выезд из города Ухань и другие меры были приняты только после 20 января, когда число заболевших уже исчислялось сотнями.

Источник: Азаттык