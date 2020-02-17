Акаев имеет право на ошибки

Временное правительство Кыргызстана подписало декрет о лишении неприкосновенности первого президента республики Аскара Акаева.

Временное правительство Кыргызстана подписало декрет о лишении неприкосновенности первого президента республики Аскара Акаева. Решение вызвало неоднозначную реакцию в экспертных и политических кругах. Отозвался на него и лидер Казахского Национального Конгресса Адил Тойганбаев.

о Декрете временного правительства Кыргызстана:

- На мой взгляд, это решение неуместное и бессовестное. Оппонировать акаевскому периоду, выделять какие-то его негативы имела бы моральное право власть, улучившая положение в стране, благосостояние своего народа. Сегодня даже противники первого президента не станут утверждать, что ситуация в республике улучшилась. У этих людей, при власти которых страна дошла до массовых убийств и сожжений заживо, нет никаких прав говорить о насилии в прошлом. Они должны осуждать прежде всего себя. Есть разница между властью, усмирившей Ош и властью, его потерявшей. Нет у них никаких оснований судить поступки других, цивилизованных, легитимных и ответственных перед историей президентов.

У Аскара Акаевича были свои ошибки, и он имеет на них человеческое право. Не акаевский период мы сейчас обсуждаем, хотя объективно для сегодняшней Киргизии годы его правления — золотой век. Мы обсуждаем людей, которые присвоили себе законодательную, исполнительную, судебную власть а сейчас претендуют еще и на суд истории. Грамотные юристы указывают им, что содержательная часть декрета юридически безграмотна, а форма его принятия противозаконна. Это абсолютный произвол.

Они не спасли страну от погружения в средневековье. Сегодня им необходимо хотя бы спасти ее от отката в первобытно-общинный строй, обеспечить людей водой, хлебом и теплом. Вместо этого они воюют с Аскаром Акаевым. Это откровенное признание того, что они не справляются с проблемами. Максимум, что они могут — объяснять, что в их проблемах виноваты другие. На фоне народнохозяйственного краха об Акаеве, надо признать, вспомнили очень кстати.

Это поведение безответственных, трусливых людей. Они и готовы выглядеть жалкими — ведь они видят, что мировое сообщество, Россия не воспринимают их законотворческий пыл. Россия реально выступала стороной переговоров, на которых определялся формат досрочного отречения ААА. Она не будет разговаривать на их уровне. И они понимают это, заранее выставляя себя жалкими и смешными.

Об этом вообще не стоило бы говорить. Акаев находится под защитой Закона и международного права, он не нуждается в специальной защите от отунбаевых. Вопрос в другом — жалко страну, которая под властью дилетантов становится центральноазиатским аналогом африканских людоедских режимов, эталоном злодейства, насилия, массовых убийств. К власти пришла худшая часть бакиевского режима. В принципе, эта низкопробность и выделяет их на фоне лагеря второго президента.

Все они до единого — бакиевцы, все они вложились в его деспотичное президентство, все прислуживали ему. Работали на руководящих должностях. И всех их объединяет одно — всех их бакиевский режим по необходимости использовал, а потом выбросил в мусорное ведро. И не потому что они какие-то особенные люди, отвергающие приспособленчество и низкопоклонство. В таком случае они просто не прикасались бы к этой власти. Бакиевский режим просто счел их некомпетентными и непрофессиональными.

И последующие события показали, что бакиевский режим был в их отношении абсолютно прав.

Источник: Опубликовано в газете «Республика» (Казахстан)