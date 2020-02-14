(Видео) Новая подростковая игра может обернуться летальным исходом?

Модный акробатический трюк, получивший название «вызов Tik Tok» уже довел до больницы подростков (и не только) во всем мире, пишут зарубежные СМИ.

Модный акробатический трюк, получивший название «вызов Tik Tok» уже довел до больницы подростков (и не только) во всем мире, пишут зарубежные СМИ.

Так, 15-летний подросток из Иерусалима госпитализирован с тяжелой травмой головы после того, как попытался осуществить трюк. Это случилось в начале февраля.

Напомним, что увлечение опасным акробатическим упражнением началось с того, что китайская социальная сеть TikTok запустила соответствующий флешмоб с призывом повторять прыжок, снимать его на видео и выкладывать в сеть.

В трюке с прыжком, раскрученным китайской социальной сетью и получившим название “вызов TikTok”, участвуют три человека. Они стоят рядом друг с другом и затем одновременно прыгают. Когда их ноги находятся в воздухе, двое по краям должны помешать тому, что в середине, подставляя ему “воздушную подножку” с обеих сторон. Это зачастую выбивает среднего из равновесия и приводит к падению. А оно уже может привести к травмам различной степени тяжести.

Сообщения о подростках, получивших тяжелые травмы головы, шеи и спины во время выполнения прыжка, поступают со всего мира. На днях мать пострадавшей во Флориде девочки созвала специальную пресс-конференцию, на которой поведала историю дочери, страдающей от сильнейших болей после падения при исполнении “трюка TikTok”.

«Над моим сыном уже один одноклассник такое проделал два недели назад. На удачу, мой был одет в толстую куртку, что смягчило удар, и не ударился затылком. А сейчас в группе школы я увидела это видео и поняла, откуда ветер дует», – делится своей история одна из родительниц.

«Над моей дочкой тоже так пошутили в школе два дня назад. Повезло, что она спортсменка и удержалась. Я уже классной руководительнице позвонила, она поставила в известность всех учеников и родителей», – пишут другие.

«А мой сидел два дня дома, и я с ним по всем приемным покоям и ортопедам бегала», – резюмируют родители.

Источник: ru.reporter.kg