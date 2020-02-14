В Узбекистане создадут орган, проверяющий доходы и расходы чиновников

В Узбекистане создадут специальный орган, контролирующий соответствие доходов расходам государственных служащих.

В Узбекистане создадут специальный орган, контролирующий соответствие доходов расходам государственных служащих. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на встрече с учеными, представителями промышленности и исследовательских институтов. В своем слове глава государства отметил: чиновники, чьи доходы не соответствуют расходам, должны ответить перед законом.

Новый создаваемый орган даст оценку коррупционным факторам путем определения того, в каких домах живут чиновники, автомашин, на которых ездят сами и дети, места обучения детей. «Теперь каждый руководитель ответит на вопросы», — сказал Мирзиёев.

Осенью прошлого года был опубликован проект постановления президента о постепенном введении системы декларирования доходов и расходов государственных служащих, начиная с 1 января 2020 года. Пока этот документ не принят.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №4 от 14.02.2020/стр.16