Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1488

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1488, выздоровели 6982, количество зараженных составило 63 918 человек.
Об этом сообщил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.
13 февраля Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал о 1367 летальных исходах, 5,9 тыс. выздоровевших и 59,8 тыс. зараженных на территории страны.
Среди регионов КНР первое место по числу зараженных занимает центральная провинция Хубэй, где впервые произошла вспышка болезни: по состоянию на утро пятницы количество заболевших там достигло 51986, из них 1426 умерли, 4131 вылечен и выписан из больниц.
По данным «Ванъи», число зараженных коронавирусом вне Китая достигло 505 человек, из них двое умерли. Наибольшее количество заболевших в Японии (251), далее следуют Сингапур (58) и Таиланд (33).
Источник: Кабар
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