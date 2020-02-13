Казахстан отверг предложение России расширить сотрудничество в рамках ЕАЭС

Евразийский экономический союз должен уделять внимание исключительно экономическим аспектам, считает премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Однако Кремль стремится к большей интеграции. Elgezit.kg предлагает перепечатку статьи, опубликованной на портале Inozpress.kg.

Казахстан отверг очередные попытки Москвы расширить сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отчасти из-за опасений, что этот союз используется Кремлем для усиления контроля над своими соседями.

Новоназначенный премьер-министр России Михаил Мишустин 31 января объявил о предложении Кремля сделать спорт, туризм и экологию стратегическими направлениями развития ЕАЭС.

Заявление прозвучало на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, в котором приняли участие премьер-министры Казахстана, России, Армении, Кыргызстана и Беларуси.

«Здравоохранение, образование, наука, экология, спорт и туризм выделены российской стороной при подготовке стратегических документов развития союза», — сказал Мишустин в своем выступлении.

«Мы внесем соответствующие предложения и рассчитываем на поддержку наших инициатив», — добавил он.

Равнодушие в ответ

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в своей предыдущей речи призвал к обратному, очевидно, ожидая подобного предложения от Мишустина.

«Мы не должны выходить за рамки договора о ЕАЭС и декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов, принятой главой государства [тогдашним президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым] 6 декабря 2018 года», — сказал он.

«Необходимо учитывать, что ЕАЭС является сугубо экономическим объединением», — отметил Мамин.

Российское руководство всеми силами стремится форсировать объединение в рамках ЕАЭС, говорит генеральный директор казахстанской консалтинговой компании DAMU Capital Management Мурат Кастаев из Алматы.

По его словам, российские чиновники неоднократно предлагали усилить евразийскую интеграцию в финансовой, валютной, торговой и внешнеполитических сферах.

Позиция Казахстана заключается в том, что ЕАЭС является чисто экономическим союзом. Однако Москва видит, что интеграция замедляется и не находит поддержки у других участников ЕАЭС в таких ключевых областях, как внешняя политика, финансовое регулирование и валютная политика, сказал Кастаев.

Соответственно, Россия пытается продвигать свои интересы в вопросах спорта, туризма и экологии, добавил он.

«Россия входит в непростой период политического транзита. Уже дан старт механизму сохранения власти [президента России] Владимира Путина после завершения его президентского срока», — отметил Кастаев.

Президентский срок Путина заканчивается в 2024 году.

«Россия пытается укрепить связи и поближе привязать к себе страны ЕАЭС, чтобы те не почувствовали слабину и вели себя предсказуемо в транзитный период», — заявил Кастаев.

Москва неоднократно заявляла, что ЕАЭС не является исключительно экономическим союзом, сказал председатель казахстанского национал-патриотического движения «Улт тагдыры» («Судьба нации») Дос Кошим.

«Нельзя исключать вариант, что официальная Москва думает над тем, чтобы сформировать единое внутреннее спортивно-духовное пространство в ЕАЭС, как это было во времена Советского союза», — сказал он.

По его словам, очередные попытки Кремля могут быть реакцией на запрет Всемирного антидопингового агентства для сборной России участвовать в летних Олимпийских играх в 2020 году, Чемпионате мира по футболу в 2022 году и зимних Олимпийских играх в 2022 году.

«Были разговоры о том, чтобы защищать воздушное пространство входящих в союз стран общими усилиями. Потом звучали идеи [Москвы] о том, что нужно создать единый евразийский парламент. Поэтому то, что сказал Мишустин, — это продолжение темы о более глубокой интеграции», — сказал Кошим.

По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил взять новый политический курс. «И часть этого курса в том, чтобы прислушаться к мнению общества и бизнесменов, большинство которых были против вступления Казахстана в ЕАЭС».

Выход «неизбежен»

Самая густонаселенная страна в Центральной Азии уже нанесла сокрушительный удар по российским амбициям насчет интеграции с помощью ЕАЭС.

Узбекистан не будет вступать в ЕАЭС, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 января, отметив, что вместо этого страна получит статус наблюдателя.

«Мы не будем членом этого союза», — сказал Мирзиёев в своем выступлении на первом заседании верхней палаты парламента после выборов в декабре прошлого года.

«Знайте одну вещь. Никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках президента, которому доверяет народ», — подчеркнул он.

Казахстан должен вести независимую внешнюю политику, особенно в свете авантюрной внешней политики Российской Федерации, и суверенную торговую политику, которая в настоящее время полностью подчинена ЕАЭС, сказал Кастаев.

Более тесная финансовая интеграция неблагоприятна для Казахстана в свете создания в 2018 году Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который мог бы напрямую конкурировать с Московской фондовой биржей и чей успех невыгоден для России, добавил он.

«Подводя итог, ЕАЭС — нежизнеспособное образование, выход Казахстана из которого почти неизбежно произойдет», — заключил Кастаев.

Источник: elgezit.kg