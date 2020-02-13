В Китае резко возросло число умерших от коронавируса

За последние сутки было зафиксировано более 200 смертей, предыдущий рекорд — 103 смерти.

Из-за пересмотра методики диагностирования значительно увеличилось и количество заболевших — более чем на 14 тысяч человек

За последние сутки в китайской провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии нового коронавируса, от осложнений умерли 242 человека. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

В общей сложности в провинции насчитывается 1361 смертельных случаев, включая 1036 случаев в Ухане. Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть. Ранее 12 февраля власти провинции сообщали о 1068 жертвах заболевания.

Это рекордное увеличение числа погибших от вируса: до сих пор наибольшее увеличение числа смертей за сутки было зафиксировано 10 февраля (103 новых смерти), пишет Reuters.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о «стабилизации» ситуации с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в Китае. При этом, по его словам, это не говорит о том, что эпидемия идет на спад.



Источник: elgezit.kg