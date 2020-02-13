В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом

Резкий скачок числа людей, зараженных новым коронавирусом, зарегистрирован в Китае.

По сведениям информационного портала «Ванъи», ссылающегося на данные региональных властей, количество инфицированных за сутки увеличилось более чем на 15 тыс. и достигло 59,8 тыс. человек.

Власти объясняют этот факт применением новой методики диагностирования, которая позволяет быстрее и точнее выявлять зараженных.

Количество умерших от заболевания COVID-19 в Китае составило 1 368 человек, выздоровели 5 963 пациента. По обновленным данным, официальный показатель смертности от нового коронавируса по стране составляет 2,28%.

Главным очагом заболевания остается провинция Хубэй в центральной части КНР и ее административный центр - город Ухань с 11-миллионным населением, откуда в декабре прошлого года коронавирус стал распространяться по стране и за рубежом.

Как сообщил в четверг региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, число заболевших в Хубэе превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1 310, выздоровел 3 441 житель. Официальный уровень смертности составил 2,7% вместо 3,2% днем ранее.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Ухане - более 32,9 тыс. человек. Далее идут города Сяогань и Хуанган, где число заболевших составило порядка 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.

В среду утром региональные власти проинформировали о более 33,3 тыс. заболевших, 1 068 жертвах и 2 639 выздоровевших.

Кроме того, в провинции насчитывается более 9 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Под наблюдением медиков также находятся свыше 77,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Как сообщает ТАСС, на фоне вспышки коронавируса Центральный комитет Компартии Китая принял решение сместить с должностей секретарей парткомов провинции Хубэй и города Ухань.

Источник: Кабар