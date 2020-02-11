Коронавирус против «большого брата». Как эпидемия подорвала систему слежки в Китае

В своей статье, опубликованной на сайте московского Центра Карнеги, китаист и журналист Леонид Ковачич говорит о том, что вспышка коронавируса в Китае выявила слабую сторону «большого брата».

Как оказалось, инвестиции в систему контроля над обществом можно обнулить обычной маской. Руководству Китая теперь ничего не остается, кроме как увеличить вложения в улучшение своих технологий. Мы предлагаем вам перепечатку данного материала.

«Я уже привык расплачиваться с помощью Face ID. Что делать, если не помню пароль?» «Верните сканирование отпечатков пальцев!» «Ворота, оснащенные системой распознавания лиц, не открылись, и я не смог попасть в свой собственный дом». Это несколько из многих тысяч возмущенных комментариев, которые китайские пользователи сейчас оставляют в соцсетях – например, в Weibo (微博).

Чтобы защитить себя во время эпидемии коронавируса, китайцы массово скупают медицинские маски. ВОЗ дает видеоинструкции, как правильно носить медицинскую маску, и уверяет, что это действительно работает и защищает от коронавируса. Маски быстро исчезли из аптек и магазинов и стали, можно сказать, новым средством обмена. Их ставят вместо денег при игре в маджонг. Доброжелатели приносят маски в полицейский участок, чтобы отблагодарить за работу.

Однако тотальное ношение масок практически свело на нет одно из технологических достижений Китая – систему распознавания лиц.

Лицо-кошелек

Еще в 2017 году функцией распознавания лиц в Китае было оснащено, по меньшей мере, 20 млн камер наблюдения. По данным IHS Markit, рынок распознавания лиц в Китае в 2018 году вырос на 13,5%, тогда как аналогичный средний показатель по миру – лишь 5%. Согласно прогнозам, к концу 2020 года в Китае будет более 600 млн камер наблюдения. При этом теоретически любая камера, обладающая высоким разрешением, может быть подключена к системе распознавания лиц.

Китай активно внедряет технологии распознавания лиц в самые разные области. В прошлом году около тысячи торговых точек по всей стране добавили возможность платить с помощью Face ID – когда покупателю достаточно посмотреть в специальный терминал, и нужная сумма автоматически спишется с его счета.

Более 100 миллионов китайцев уже подключили себе поддержку оплаты с помощью лица. Сделать это несложно: нужно просто загрузить образцы собственных фотографий в специальное мобильное приложение. Сегодня почти половина банкоматов China Construction Bank – одного из четырех крупнейших банков страны – поддерживает операции с помощью распознавания лиц.

Заплатить лицом можно за билеты в общественном транспорте, в поездах дальнего следования, в метро. Но Face ID используется не только в платежных системах. Пекинская подземка осенью объявила, что система распознавания лиц будет также использоваться для классификации пассажиров, чтобы определять, кому проходить дополнительную проверку на металлоискателе при входе в метро, а кому нет.

Во многих технологических компаниях Китая этим заменили традиционные пропускные системы. В офисе Ant Financial, например, стеклянные двери открываются автоматически перед каждым сотрудником компании. Система «свой – чужой» работает безотказно, и чужое лицо не пройдет.

А в прошлом году власти КНР обязали всех абонентов сотовых операторов проходить процедуру распознавания лиц при покупке сим-карты.

Защита лица

Такое глубокое проникновение технологии распознавания лиц в повседневную реальность вызывает в китайском обществе неоднозначную реакцию. Периодически возникают споры, не ущемляет ли государство базовые права на защиту частной жизни и конфиденциальности данных.

В октябре 2019 года профессор юриспруденции и права Чжэцзянского научно-технического университета (浙江科技学院) подал иск к сафари-парку в Ханчжоу (杭州). Он был возмущен, что сафари-парк обязал всех посетителей проходить процедуру распознавания лиц и предоставлять свои биометрические данные.

Другой пример – возмущение ученого одного из ведущих китайских университетов Цинхуа (清华大学). Она публично раскритиковала систему классификации пассажиров в метро с помощью распознавания лиц за дискриминацию. Причем дискриминируют тут неизвестно по какому признаку: алгоритмы распознавания лиц непрозрачны иногда даже для разработчиков.

Недовольные жаловались на тотальное присутствие камер, утверждая, что они всегда как на ладони. Однако случай с эпидемией коронавируса в Китае показал: обычная лицевая маска может парализовать всевидящего «большого брата».

Первыми это поняли еще летом участники массовых акций протеста в Гонконге. Поначалу они использовали очки и хирургические маски для защиты от слезоточивого газа. Но оказалось, что у масок есть побочный эффект – защита от распознавания камерами слежения, без чего полиция не может идентифицировать личность участников протестов. Власти Гонконга даже пытались ввести запрет на ношение масок на улицах города, однако Высокий суд Гонконга счел эту меру «не соответствующей Основному закону» и отменил распоряжение городской администрации.

Хотя если Китай все-таки введет запрет скрывать лицо, то в этом не будет чего-то необычного – такие запреты давно действует во многих других странах. Причем появились они, когда о технологиях распознавания лиц никто не знал. В США, например, еще в середине ХХ века в 15 штатах ввели запрет на ношение масок, чтобы подавить выступления ку-клукс-клана. Эти же законы американские власти применяли гораздо позже при аресте участников акций протеста Occupy Wall Street.

В России закон «О митингах» требует от протестующих не скрывать лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки и иные предметы, которые мешают установить личность. Однако в большинстве стран, как и в России, запрет на маски действует только для участников митингов и прочих массовых мероприятий. Кроме того, в серой зоне остаются другие средства, препятствующие распознаванию лиц.

Между тем в ногу с технологиями распознавания идут и технологии маскировки. Профессор Национального института информатики Токио изобрел очки со встроенными инфракрасными светодиодами, которые с точки зрения алгоритма распознавания лиц изменяют геометрию характерных точек лица – систему удается обмануть. В сети также немало народных рецептов макияжа, чтобы запутать алгоритмы.

И вообще, каким образом закон может регламентировать использование таких безобидных средств, как, например, медицинские маски, ношение которых может быть обязательным по состоянию здоровья для некоторых людей, а в случае эпидемий для всего населения? Тем более что подобных аксессуаров немало. Опыт того же Гонконга показывает, что для защиты от камер слежения люди также использовали очки, лазерные указки, раскрывали зонтики.

Вспышка коронавируса в Китае выявила слабую сторону «большого брата». Оказалось, что инвестиции в систему контроля над обществом можно обнулить обычной маской. Теперь руководству Китая ничего не остается, кроме как увеличить вложения в улучшение своих технологий. Нужно не только научиться распознавать людей в масках, но и придумать механизмы, которые обойдут более сложные методы маскировки.

Безликое распознавание

Пока есть возможность исказить данные и, соответственно, работу алгоритмов, систему общественного контроля в Китае нельзя назвать надежной. В то время как китайские пользователи ломают голову над тем, как вспомнить забытые из-за Face ID пароли, в Министерстве общественной безопасности думают, как научить «большого брата» распознавать лица в маске.

Пока научить программы распознавать лица в масках довольно сложно. Как признался в своем блоге вице-президент Huawei Брюс Ли (李小龙), при разработке смартфона Mate20 Pro в компании пытались настроить систему распознавания лиц таким образом, чтобы она работала, если человек надел медицинскую маску. Но, по его словам, глаза и лоб имеют мало физиологических особенностей, поэтому для алгоритма недостаточно данных, чтобы различать лица.

Однако это возможно. В мире уже существуют разработки, позволяющие идентифицировать личность по изображению, даже если лицо закрыто на 50%. К примеру, на такое способно программное обеспечение для распознавания лиц с использованием технологии глубокого обучения от Panasonic. Но программное обеспечение компании может распознать человека в маске только в том случае, если его лицо зарегистрировано в базе данных.

Похожие исследования ведутся в Кембриджском университете. Там система уже научилась точно определять людей, скрывающих лицо шарфом, в 77% случаев; людей в шапке с шарфом на нижней части лица – в 69% случаев, а с шапкой, шарфом и очками одновременно – в 55% случаев.

Китайские технологические компании тоже улучшают свои технологии по распознаванию лиц. В первую очередь для того, чтобы противостоять мошенникам, пытающимся разными методами (3D-маски, программное обеспечение, фотографии высокого качества и так далее) обмануть системы распознавания.

К тому же некоторые китайские компании ищут альтернативные методы идентификации изображения людей. В 2018 году стартап Watrix (银河水滴) сумел привлечь $14,5 млн на разработку и продажу своей технологии распознавания человека по походке.

Технология работает на основе анализа тысяч метрик, характеризующих ходьбу человека: от контура тела до угла движения руки. В 2019 году департаменты полиции Пекина, Шанхая и Чунцина уже провели испытания технологии. Ее большое преимущество в том, что она может распознавать людей на расстоянии до 50 метров и даже со спины.

Китайское государство пристально наблюдает за сферой искусственного интеллекта. В Китае сосредоточено наибольшее количество стартапов в этой области, которые в сумме оценивают в $1 млрд. Самые успешные из них активно сотрудничают с правительством и госкомпаниями.

В ноябре прошлого года Государственный комитет по стандартизации КНР (国家标准化管理委员会) собрал 27 китайских компаний, чтобы разработать национальный стандарт для технологий распознавания лиц. Пока неясно, чем конкретно эта рабочая группа будет заниматься. Возможно, слабое место с масками, выявленное во время вспышки уханьского вируса, учтут при принятии стандарта.