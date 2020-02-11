Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек

Число погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1016 человек, сообщает Государственная комиссия по здравоохранению КНР.
103 человека за последние сутки умерли в провинции Хубей, чей административный центр Ухань, стал эпицентром заболевания. По данным комиссии, в КНР зарегистрировано 42 тысячи 638 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся 37 тысяч 726 человек, из них 7 тысяч 333 в тяжелом состоянии. 3 тысячи 996 человек выписаны из больниц после излечения.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены у граждан в 24 странах. В России вирус диагностирован у двух граждан КНР. По данным главного санитарного врача России Анны Поповой, их выпишут после того, как исследования дважды подтвердят их излечение от «инфекции, вызванной новым коронавирусом».
Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, произошла в административном центре Ухань провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.
Источник: elgezit.kg
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