Уроки истории. Евразия — мир или война?

Выступая на международной конференции, посвященной проблеме мира и безопасности, доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов сделал исторический экскурс в прошлое и настоящее.

Выдержки из его речи редакция Elgezit.kg предлагает читателям.

Говорят, что чем длиннее исторический и логический ряд, тем точнее будет диагноз и прогноз.

В этом ракурсе попытаемся проанализировать самый своеобразный, сложный и противоречивый на взгляд многих исследователей регион «Евразия», его особенности, роли и месте в современном развитии с точки зрения как истории, так и политики. Думаю, такой взгляд будет полезен для всех — и политиков, и представителей гражданского общества, для экспертов и, конечно же, для жителей самого региона.

Евразия – это самый огромный сухопутный регион мира, охватывающий 1/6 часть земной суши. По существу, это самостоятельный и самодостаточный материк, континент, расположенный на стыке Европы и Азии. Материков, которые дали миру две самые могущественные цивилизации, задававшие тон в истории человечества с древнейших времен. Евразия – «мировая житница». Здесь сосредоточены практически все мировые ресурсы, без которых невозможна современная жизнь. По своим запасам они не меньше 1-2-3-го места в мире. Это всех и привлекает к региону.

Конкурируя и сотрудничая между собой, Европа и Азия — эти две самые древние морские цивилизации, неузнаваемо изменили весь мир, человечество. Евразия длительное время являлась мировой провинцией и стала узнаваемой только с IV века нашей эры, что было связано с Великим переселением народов.

Видный теоретик международных отношений Д.Х.Маккиндер в свое время назвал Евразию «хартлендом», что означает «серединная земля» и оставил знаменитое изречение: «Кто правит хартлендом, тот будет господствовать над миром». Сейчас считается, что эта теория устарела. Однако, если обратить внимание на протекающие здесь бурные политические процессы, их остроту и масштабы влияния, роль и значение региона для судеб человечества, мы бы не торопились хоронить «теорию хартленда».

Находясь на стыке Запада и Востока, Евразия представляет собой единство и борьбу этих противоположностей. Несет на себе родимые пятна морских цивилизаций, но при этом не олицетворяют собою их. В связи с чем заговорили о феномене «евразийской цивилизации», которую не все признают, но некоторые страны Евразии взяли на вооружение в качестве внешнеполитических доктрин для достижения своих целей.

Выдающийся русский философ Петр Чаадаев скептически оценивал Евразию, называя ее одиноким материком, зажатым между Европой и Азией, который ничему у них не научился и обречен нести миру одиночество.

Евразия — это динамичный и нестабильный мир, не являющийся объектом специального влияния. Евразия и страны, находящиеся на этом континенте, испытывают сильное влияние России, Запада, Китая, Тюркского и Исламского миров.

С приходом монголоидных гуннов из глубин Евразии европейские народы – греки, римляне, германцы впервые осознали себя европейцами, народами общей цивилизации и судьбы. Но гунны также одновременно пришли на Ближний Восток, в Индию и Китай, что свидетельствовало о бурном выходе прежде неизвестного материка на мировую арену, об их серьезной заявке на установление мирового господства.

Евразия в это время представляла собой богом забытый край и малонаселенный разными кочевыми племенами, где не было городов, государств, земледелия и торговли. Но у гуннов было очень сильное и многочисленное войско. Своим нашествием они на долгое время заложили основу для проникновения в Евразию представителей тюркской и монгольской культур.

В Евразии, которая не имеет четких границ и может изменяться вглубь и вширь, живет около 200 этносов. В основном это небольшие народы, из которых самыми крупными являются русские, украинцы, казахи, узбеки, кыргызы, белорусы, таджики, азербайджанцы, грузины, армяне, татары, евреи, туркмены, молдаване, башкиры, чуваши, чеченцы. Остальные народы составляют менее 1 миллион человек. Таким образом, основное ядро составляют славянские, тюркские, иранские и монгольские народы.

Евразия — это регион, где исторически, в связи с особенностями климата, географии, культуры, сложилась собственная шкала ценностей, отличная от европейской и азиатской цивилизаций — коллективизм, родство и трайбализм, примат общественной собственности, культ предков, отсутствовали фанатизм и радикализм в любой форме, ценился конь, старшинство, экологизм и так далее. Но высшей ценностью считается справедливость. В связи с глобализацией сейчас активно распространяются демократические ценности, ислам, возрождаются патриархальные ценности.

Рядом с этим континентом, где расположено 12 суверенных и около 30 автономий и полуавтономий, расположены Золотой (Европа), Нефритовый (Китай) и Зеленый (Исламский мир) миллиарды.

Могучую энергию движения региона можно судить хотя бы по Кыргызстану. В стране в 200 тысяч квадратных километров и с населением в 6,7 миллиона человек живет сейчас более 100 народов мира. Где-то два-три столетия назад здесь жило три-четыре этноса.

Через Евразию шло заселение древними людьми американского континента. Малонаселенные и плохо охраняемые территории Евразии, богатые природными ресурсами, привлекали внимание внешних агрессоров. Да и внутри Евразии никогда не было спокойно – бесконечные смуты, революции и бунты, не всегда «бессмысленные», но всегда «беспощадные» с обильным кровопусканием, дворцовые интриги и убийства, а также бесконечные междоусобные войны. Это наложило отпечаток на формирование в Евразии особой политической системы и культуры. Она основана на азиатских традициях самодержавия, высокой концентрации власти в одних руках. В силу этого здесь всегда возникали сильные военные государства и племенные союзы, которые попеременно сменяли друг друга.

Роль Евразии в мировой истории и политике стала возрастать. Возникновение сильных военных государств происходило при относительно неразвитой экономике. Все ресурсы уходили на войну, порабощение других народов, расширение территорий. В Европе и Азии также известен этот опыт, но в значительно меньше мере, олицетворением которого стала античная Спарта и Македония. Могущественную Римскую и Византийскую империи сокрушили варварские племена, а великий Китай часто покоряли разные кочевники.

Кыргызы более 200 лет воевали с империей тюрков и уйгуров, чтобы создать в IX веке мощное военное государство «Кыргызский каганат». Росту этой тенденции позволяли огромные просторы Евразии, их удаленность от транспортных коммуникаций, что мешало представителям морских цивилизаций вмешиваться во внутренние дела сухопутного региона.

Сильные военные государства априори несли угрозу миру. Нашествия евразийских племен в Европу и Азию (Атилла, Чингисхан, Батый, Хубилай, Тамерлан, Золотая Орда, Османская империя) и их гегемонистические замыслы яркий тому пример. Чингисхан за какие-то два-три десятилетия создал самую крупную в мире сухопутную империю.

Впоследствии в Евразии возникло и стало стремительно усиливаться и разрастаться амбициозное Московское царство, перенявшее имперский «византизм» и «азиатское самодержавие» Золотой Орды. Отсюда в России такое замысловатое и необыкновенное сочетание восточных и западных традиций, которое нигде прежде не наблюдалось. Не зря говорят, что «центр Золотой Орды не пал, а переехал в московский Кремль».

Централизованное Московское царство трансформировалось в крупнейшую в мире военно-феодальную Российскую империю, демонстрируя превосходство и стремление к мировой гегемонии. Вела бесконечные войны, то «прорубая окно в Европу», то помогая «загнивающей Европе», то борясь за «черноморские проливы», то активно колонизируя («цивилизируя») азиатский континент (Туркестан, Сибирь, Дальний Восток). Идеи превосходства и мессианства часто исходили не от силы, а чтобы скрыть слабость и пороки. В России, где царь всегда был прав, это был абсолютизм, крепостное право, бесхозяйственность, повальное воровство, неграмотность и холопствующие правящие элиты. «Я хотел бы слышать правду, — сказал один из российских императоров, — но всюду слышу ложь. И теперь я не знаю, где правда, а где обман».

После падения Российской империи, ее место занял СССР – государство рабочих и крестьян, советская суперимперия, провозгласившая своей миссией освобождение всего человечества от эксплуатации и угнетения. Политика превосходства продолжилась. Начался новый виток борьбы с Европой и Азией за мировое господство. В результате мир раскололся на две противоборствующие системы. С изобретением ядерного оружия, человечество было поставлено на грань физического уничтожения и это как-то умерило аппетиты противоборствующих супергосударств.

С распадом и гибелью СССР у человечества появилась надежда, что во всем мире снова наступит долгожданный мир. Но история вновь напомнила всем, что ничто в мире просто так не исчезает и все снова повторяется.

Мы снова видим, как мировые гегемоны и их союзники конфликтуют между собой. Снова идет борьба за передел мира, за влияние на мир, за обладание мировыми ресурсами, которых с каждым годом становится все меньше.

Соперничество не просто продолжается, а усиливается, возвращая нас к временам «холодной войны». Снова в мире заговорили о возможности ядерной войны. По всему периметру Евразия окружена очагами нестабильности: Ближний Восток, Юг и Север Кореи, Афганистан, Закавказье, Молдова, Украина. Каждый из них, при трагическом стечении обстоятельств, может стать очагом третьей мировой войны. Проблемы не решаются десятилетиями. Ибо все время используется старый арсенал средств и подходов, которые показали свою неэффективность.

Российская Федерация, несмотря на экономические трудности и санкции, сохранила свой огромный ядерный потенциал, вновь став сильным военным государством. При самых минимальных затратах на оборону, считают эксперты, она шаг за шагом отвоевывает себе утраченную роль мировой супердержавы.

Мы не ставим своей целью давать какие-то политические оценки или рекомендации государствам Евразии. Мы лишь констатируем те факты, которые есть в открытых источниках.

Россия, по мнению экспертов, постепенно меняется и уже не представляет собой диктатуру в чистом виде, закрытую страну, из которой трудно выбраться. Лишний раз подтверждая правило, что никто не может остановить прогресс. И окно возможностей страны будет неуклонно расширяться.

Отличительная особенность стран Евразии это пресловутая «вертикаль власти», которая никак не делится, и не исчезает, как бы ее ни реформировали и демократизировали.

В Евразии многое зависит от политической воли лидера, его личного понимания происходящего, уровня личной ответственности. Здесь есть все, что есть в странах демократии – парламент, судебная власть, местное самоуправление, политические партии, гражданское общество. Но все институты существуют приблизительно. Нет эффективных механизмов сдержек и противовесов, разделения ветвей власти, балансов между ними, ответственной бюрократии, зрелого гражданского общества, ответственного гражданина. Нет демократических традиций, могущих сдержать самодержавные поползновения. И наш Кыргызстан, называемый «демократическим островком», не является исключением.

Не надо забывать, что наряду с глобализацией и универсализацией здесь идут и противоположные процессы – локализация, исламизация, патриархальщина… Поэтому для развития демократии в Евразии, а от нее не отказывается ни одно евразийское государство, понадобится больше усилий и терпения, чем казалось вначале.

А теперь об основном — о мире, значение которого актуализируется в связи с существующими угрозами человечеству. Без мира и опасности погибнуть от военных или экологических катаклизмов бессмысленным становится строительство демократии, парламентаризма, прав человека и так далее. Реформы, безусловно, надо продолжать, но мир во всем мире должен стать гарантией сохранения человечества и его дальнейшего процветания, роста благосостояния населения.



В СССР существовало, хотя и формально, широкое антивоенное движение за мир, но на антиимпериалистической основе. Сейчас его фактически нет, а угроза войны снова усиливается. Недавно произошел опасный конфликт между двумя «идеологическими» странами – США и Ираном, который напомнил нам о временах «карибского кризиса», когда мир оказался в шаге от ядерной войны. Весь мир откликнулся на эту трагедию, что показывает эту проблему чрезвычайной актуальной и в Евразии. Нашему Кыргызстану надо активно участвовать в движении за мир, помочь сделать это движение массовым, вовлечь в борьбу за мир и сотрудничество между народами лидеров мирового общественного мнения – политиков, общественных деятелей, ученых, писателей, гражданское общество и так далее.

Необходимо помочь правительствам и гражданскому обществу стран Евразии, через образование и обучение, пропаганду гуманистических ценностей, различные общественные акции, исследования, популяризацию идей мира, нащупать новые точки соприкосновения, сотрудничества и международной безопасности. Использовать для этого все доступные и законные средства, указанные в наших уставных документах.

Благо, в Евразии уже набирает силу движение за мир, в котором наша страна также участвует, но недостаточно активно и продуктивно. Например, в Казахстане активно идут процессы по созданию безъядерной зоны в Центральной Азии, созданию международной системы по сотрудничеству и безопасности в Азии (СВМДА). Идут интеграционные процессы между странами Евразии в рамках ЕАЭС, ШОС, ССТГ. Активно работает Астанинский форум.

Проблемы мира и войны перестали быть сугубо внутренними проблемами Европы и Азии. С момента своего широкого выхода на мировую арену Евразия также на равных с Западом и Востоком может претендовать на роль миротворца. Ибо мы материк «золотой середины», «серединная земля», новая мировая площадка, где встречаются и договариваются между собой разные культуры и цивилизации.

Таким образом перед евразийским регионом открывается большая перспектива. Континент, который некогда источал угрозу миру, ищет свой новый образ. Государства региона переживают демократический транзит, идет переход от одной цивилизации к другой. После длительной конфронтации и изоляции Евразия стремится включиться в мировые процессы, что открывает для прогресса новые возможности.

И было бы великолепно, если бы эти импульсы также активно исходили из демократического Кыргызстана.

Кыргызы — один из древнейших народов в мире, сумевший сохранить свое самоназвание, демократические традиции, которые всегда жили, живут и развиваются в нашей стране издревле. Мы выжили в этом бурном мире потому, что никогда не были в эпицентре глобальных событий, были подвижны и долго не жили на одном месте.

Наша история 3 тысячи лет назад началась в Западной Монголии, на Алтае и Енисее. Сейчас мы живем на Тянь-Шане. Кости наших предков разбросаны по всей Евразии от Восточной Европы, Урала, Кавказа, Памира, Непала, Индии и Китая. Вовлеченность нашего народа в глобализацию обещало нам быстрое развитие, но и быструю гибель. Вопреки этой перспективе, наши предки выбрали медленное развитие, но жизнь. И выжили. А сейчас наступила пора возвращать долги.

Кыргызстан как «островок демократии» располагает сейчас хорошими возможностями и свободой, чтобы начать работу по популяризации и распространению в массах идеи мира, безопасности и сотрудничества на евразийском пространстве. Чтобы Евразия воспринималась в умах как очаг мира, процветания и политической стабильности.

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Фото: Алексей Беляев-Гинтовт. Из серии «Парад Победы 2937». 2010-2011. Via OpenSpace.ru

Источник: Elgezit.kg