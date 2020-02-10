Как Америка возвращается в регион

Сразу два примечательных события для центральноазиатского региона произошли в начале февраля: визит главы Госдепартамента США Майка Помпео в Казахстан и Узбекистан и публикация новой американской стратегии по Центральной Азии.

Главное о стратегии

Новая стратегия США по Центральной Азии рассчитана на пять лет до 2025 года. Предыдущий подобный документ был подготовлен еще администрацией Барака Обамы и был опубликован в 2015 году.

Несмотря на то, что в целом многостраничная стратегия больше напоминает рекламный буклет о том, что власти США уже сделала для региона, посыл документа однозначный – Америка возвращается в Центральную Азию. В стратегии мало конкретики на тему, что именно собираются делать американцы в регионе и каким образом намерены наращивать свое влияние, но, тем не менее, тренд очевиден – США намереваются если не конкурировать с Россией и Китаем, то уж точно хотят ослабить их политические и экономические связи с центральноазиатскими странами. По замыслу американцев необходимо продвигать единый региональный проект с дальнейшей интеграцией с Афганистаном и Пакистаном. Именно поэтому в стратегии уделено особое внимание, например, энергетическому проекту CASA-1000 и так называемому «Лазуритовому коридору», цель которого – увеличение объемов торговли ЦА со странами Кавказа и Европы.

Американцы напомнили, что уже оказали странам региона прямую помощь на государственном уровне в размере $9 миллиардов, а также более $50 миллиардов в виде кредитов и технической помощи по линии международных структур с американским участием (имеются в виду Всемирный банк, Международный валютный фонд и так далее). Кроме того, центральноазиатские страны получили $31 миллиард частных американских инвестиций. Особо подчеркивается в документе, что США более $90 миллионов вложили в укрепление границ стран Центральной Азии, провели 200 военных учений и повысили квалификацию более 2,6 тысячи служащих погранвойск. Помимо пограничников всего более 40 тысяч школьников, студентов, госсулужащих, журналистов стран региона прошли обучение и стали участниками различных стажировок в США.

Сейчас Америка, как сказано в документе, намерены приложить все силы, «чтобы Центральная Азия свободно следовала своим политическим, экономическим и военным интересам с разными партнерами и на своих собственных условиях». «Стабильность и безопасность в Центральной Азии напрямую влияет на успешность усилий США по борьбе с терроризмом, поддержке мира в регионе, обеспечении энергетической безопасности и экономического процветания в регионе и за его пределами», — подчеркивается в стратегии.

Итоги визита Майка Помпео

Так же, как и в новой американской стратегии, в ходе своего вояжа в Казахстан и Узбекистан глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео неоднократно повторил тезис о необходимости защиты независимости стран региона. В столице Казахстана Помпео заявил, что «Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать независимость Казахстана, национальную целостность и суверенитет». А накануне визита Помпео в Узбекистан пресс-служба Госдепа распространила пресс-релиз, где было сказано, что его главной целью является демонстрация поддержки Америкой «независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана».

Одним из элементов обеспечения независимости американские власти считают бизнес-связи без издержек для суверенитета. То есть, например, с США в противовес сотрудничеству с Россией и особенно с Китаем. На это КНР отреагировала очень остро, распространив через свое посольство в Узбекистане крайне эмоциональное заявление под заголовком «Любые попытки клеветать на Китай и вбивать клин между Китаем и странами Центральной Азии обречены на поражение».

Попытка «вбивания клина» действительно имела место в виде продвижения госсекретарем США во время встреч с президентами Казахстана и Узбекистана темы уйгуров, лагерей «по перевоспитанию» в СУАР и тому подобного. Майк Помпео фактически настаивал, чтобы Узбекистан и Казахстана присоединились к США «в стремлении добиться незамедлительного прекращения репрессий» со стороны коммунистической партии Китая в отношении уйгуров. Кроме того, американский чиновник требовал, чтобы Нур-Султан и Ташкент обеспечили убежищем тех, кто покинул КНР. В Казахстане Майк Помпео даже провел встречу с гражданами КНР, покинувшими Китай, по их словам, из-за «репрессий» со стороны властей.

Вряд ли совпадением можно считать и то, что визит Помпео пришелся как раз на пик дисскуссии вокруг возможного вступления Узбекистана в ЕврАзЭС, когда Шавкат Мирзиёев открыто заявил, что пока о членстве в организации речи нет.

К слову, американские чиновники впервые позволяют себе открыто такую жесткую и тебовательную риторику в центральноазиатском регионе. Так что, можно сделать вывод, что и возвращение США в регион будет носить другую тональность.

Что касается Кыргызстана, то очевидно, Запад считает проект «островка демократии» провалившимся и наша страна больше не является форпостом для продвижения демократических ценностей в регионе.

Источник: Elgezit.kg