В Ташкенте будет построен первый океанариум в Центральной Азии

В Ташкенте построят первый океанариум в Центральной Азии, сообщает сегодня Podrobno.uz.
По словам представителя компании Polin Group, занимающейся созданием океанариума, аквариум будет площадью 4300 квадратных метров, его вместимость – свыше 1300 кубометров, также будет построен туннельный аквариум длиной более 20 метров.
«Прогуливаясь по туннелю, посетители смогут увидеть более 3 тыс рыб. Кроме того, будет налажена услуга дайвинга. Мы сможем принимать около 1,5 тыс посетителей в день», – сказал он.
Океанариум построят в Национальном парке Узбекистана в рамках создания современного комплекса культуры и отдыха.
Для сравнения, общая площадь крупнейшего московского океанариума «Москвариум» составляет 12 тыс квадратных метров, в аквариумах содержится около 8 тыс представителей водной флоры и фауны.
Океанариум в Сочи расположен на территории 6 тыс квадратных метров, здесь работает 30 аквариумов, общим объемом 5 млн литров воды.
Булак: Кабар
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