Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 40 тыс.

Количество заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч.

Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

По его данным, за сутки количество инфицированных увеличилось в материковом Китае на 3062, число жертв вируса выросло на 97, составив в общей сложности 908. 632 пациента были выписаны из больниц. Общее количество выздоровевших составило 3361 человек.

Как отмечает ТАСС, еще 64 новых случая заражения были подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване.

В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения страны сообщили, что число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй 9 февраля выросло на 91, до 871.

По его данным, за сутки вирусом заразились более 2,6 тыс. человек, общее число инфицированных в провинции превысило 29,6 тыс. 356 пациентов были выписаны из медицинских учреждений, отметили в комитете.

Таким образом, количество зараженных в Китае в настоящее время превышает 39,8 тыс., а жертвами вируса на территории страны стали 904 человека. Выздоровели 3281 пациентов.

Источник: Кабар