Самолёт «Победы» не долетел до Екатеринбурга

Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково», борт авиакомпании должен был выполнить рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург. Но самолёт вернулся в пункт вылета из-за технической неисправности.

«Десятого февраля экипаж рейса Санкт-Петербург – Екатеринбург (DP515 авиакомпания «Победа») доложил о технической неисправности на борту. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», – добавили в пресс-службе Пулково.



Источник: newdaynews.ru