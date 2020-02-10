Самолёт «Победы» не долетел до Екатеринбурга

Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково», борт авиакомпании должен был выполнить рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург. Но самолёт вернулся в пункт вылета из-за технической неисправности.
«Десятого февраля экипаж рейса Санкт-Петербург – Екатеринбург (DP515 авиакомпания «Победа») доложил о технической неисправности на борту. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», – добавили в пресс-службе Пулково.
Источник: newdaynews.ru
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