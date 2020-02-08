В Китае поставлен рекорд суточной смертности от коронавируса

Согласно отчету Национальной комиссии здравоохранения, за истекшие сутки в больницах умерли 86 человек.
Это самый высокий показатель с момента, когда Пекин начал официально извещать мировую общественность о том, как обстоят дела с коронавирусом в стране.
В результате число погибших от коронавируса достигло более 720 человек , и все, кроме двух человек , умерли в материковом Китае. Во всем мире вирус заразил более 34 400 человек в 27 странах и территориях.
Несколько тысяч человек по всему миру находятся на карантине, так как бывали в заражённых территориях или контактировали с возможными переносчиками уханьской болезни. Самая большая карантинная зона в России находится под Тюменью. Там содержится почти две сотни человек, вывезенных из Китая спецбортами ВКС. В изоляции им предстоит провести две недели.
Источник: newdaynews.
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