В Китае поставлен рекорд суточной смертности от коронавируса

Согласно отчету Национальной комиссии здравоохранения, за истекшие сутки в больницах умерли 86 человек.

Это самый высокий показатель с момента, когда Пекин начал официально извещать мировую общественность о том, как обстоят дела с коронавирусом в стране.

В результате число погибших от коронавируса достигло более 720 человек , и все, кроме двух человек , умерли в материковом Китае. Во всем мире вирус заразил более 34 400 человек в 27 странах и территориях.

Несколько тысяч человек по всему миру находятся на карантине, так как бывали в заражённых территориях или контактировали с возможными переносчиками уханьской болезни. Самая большая карантинная зона в России находится под Тюменью. Там содержится почти две сотни человек, вывезенных из Китая спецбортами ВКС. В изоляции им предстоит провести две недели.



Источник: newdaynews.