 (Видео) Сотрудники полиции Петербурга гнались за 21-летним водителем из Кыргызстана. Скорость погони достигала 200 км/ч

Сотрудники полиции Петербурга гнались за нарушителем на Ford Focus в одном из районов города.
Выяснилось, что у водителя, который является гражданином Кыргызстана, нет ни документов на автомобиль, ни водительских прав, ни даже регистрации.
Как сообщает «Дорожный инспектор Санкт-Петербург», погоня произошло 7 февраля. Скорость погони достигала 200 км/ч, сообщается в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Водитель проигнорировал требованию инспектора ДПС остановиться. В какой-то момент водитель резко снизил скорость и съехал на обочине. За рулем оказался 21-летний молодой человек из Кыргызстана. Как уже было указано, у него не оказалось прав и регистрации.
Источник: kabarlar.kg
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