Трамп: войска США уничтожили лидера АКАП в ходе операции в Йемене

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты уничтожили Касима аль-Райми, лидера экстремистской группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП).

Это, по словам президента, произошло во время контртеррористической операции в Йемене.

В опубликованном 6 февраля своем заявлении Трамп говорит, что смерть Райми ослабит действующую в регионе террористическую группировку и «Аль-Каиду». Он не уточнил, когда именно был убит Райми.

«Под властью Райми, АКАП невообразимо жестоко действовал в отношении мирных йеменцев, и стремился совершать и вдохновлять многочисленные атаки против Соединенных Штатов и наших сил», —сказал Трамп.

«Его смерть ещё больше ослабляет АКАП и всемирное движение “Аль-Кайды”, приближая нас к уничтожению угрозы, которую эти группировки представляют для нашей национальной безопасности», — сказал Трамп.

Райми сменил Насира аль-Вухайши на посту военного командира АКАП после того, как Вухайши был убит при ударе американского беспилотника в 2015 году. В своем первом выступлении в качестве нового лидера в июле 2015 года Райми призывал к атакам на Соединенные Штаты. «Американцы, чем больше вы убиваете кого-либо из нас, тем решительнее мы становимся. На месте каждого убитого вами лидера появится другой», — говорил Райми в распространенном тогда аудиопослании.

Булак: Азаттык