Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что усилия КНР в борьбе с коронавирусом уже приносят результаты, сообщает Центральное телевидение Китая.
«Председатель КНР Си Цзиньпин 7 февраля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Си Цзиньпин подчеркнул, что с самого начала вспышки заболевания китайское правительство и китайский народ предпринимают все возможные усилия для борьбы с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», - сообщает телевидение.
Си Цзиньпин подчеркнул, что власти страны предприняли самые строгие и всесторонние меры в борьбе с распространением заболевания и настоящий момент эти меры «уже дают результаты».
Он добавил, что Китай обладает уверенностью и возможностями для того, чтобы одержать победу в борьбе с распространением заболевания.
Источник: РИА Новости
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