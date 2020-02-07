В больнице Китая подтвердили смерть врача, который первым предупредил о коронавирусе

В Китае умер врач Ли Вэньлян, который первый предупредил коллег о распространении коронавируса и позднее заразился им.

Об этом сообщили в Центральной больницы Уханя, сообщает South Morning Post.

Уточняется, что 34-летний Ли Вэньлян умер 6 февраля в 2:58 по местному времени (00:58 7 февраля по бишкекскому времени), несмотря на многочисленные попытки врачей реанимировать его.





Ранее 6 февраля издание The Global Times со ссылкой на сообщение Центральной больницы написало о смерти Ли Вэньляна из-за остановки сердца. Однако позднее выяснилось, что врачам удалось его реанимировать. В больнице сообщали, что Ли Вэньлян находится в критическом состоянии.

Как пишет CNN, во время начала эпидемии коронавируса в Ухане, в конце декабря 2019 года, Ли Вэньлян сообщил коллегам по университету о первых случаях госпитализации с заболеванием. Сообщение попало в соцсети, после чего сотрудники правоохранительных органов потребовали от врача прекратить распространение информации о вирусе и признать вину в нарушении общественного порядка.

Позднее Ли Вэньлян вернулся к работе и 10 января принял пациента, который заразился коронавирусом. Спустя два дня у врача началась лихорадка, а 1 февраля у него диагностировали коронавирус.

По последним данным ВОЗ, в Китае зафиксировали почти 31 тысячу 452 случая заболевания коронавирусом. От вируса уже погибли 638 человек.

Источник: elgezit.kg