Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

Количество инфицированных превысило 31 тыс. человек.

Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тыс., 636 человек умерли, 1540 выздоровели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей проинформировал о 30,6 тыс. заболевших, более 1,4 тыс. выздоровевших и 633 умерших.

Согласно данным центральных властей, на карантине в стране находятся свыше 186 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения - 22,1 тыс. - в провинции Хубэй. Там умерли 618 человек, выписаны 817. Под постоянным наблюдением медиков находятся свыше 64 тыс. граждан, которые тесно контактировали с инфицированными. В провинциях Чжэцзян (970 случаев заражения) и Гуандун (954 случая заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом 70 и 91 человек, соответственно, выздоровели.

В Пекине (274 случая заражения) умер один человек. В граничащих с Россией провинции Хэйлунцзян (три умерших) и автономном районе Внутренняя Монголия - 227 и 46 случаев заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся свыше 24,7 тыс. человек, у которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

Источник: Кабар