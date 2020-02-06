Умер актер Кирк Дуглас

Звезда Голливуда Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", — заявил Дуглас-младший.

По его словам, отец прожил жизнь замечательно и оставил серьезное кинематографическое наследие будущим поколениям.

Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг. Считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.

Источник: Кабар