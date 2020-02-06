В Узбекистане приостановили поставку Chevrolet Equinox из-за коронавируса в Китае

Из-за вспышки коронавируса в Китае поставка автомобилей Chevrolet Equinox может задержаться до изменения ситуации в регионе, связанной с эпидемией.

Об этом сообщается на сайте «Узавтосаноат».

Это связано с тем, что многие производители автомобилей приостановили производство на своих заводах на неопределенный срок в связи с yехваткой производимых в Китае деталей, поставки которых прервались из-за коронавируса.⠀

«Узавтосаноат» сообщает, что покупатели, оплатившие договор на приобретение автомобиля Chevrolet Equinox и не желающие ждать возобновления поставок, могут забрать оплаченную сумму в установленном порядке. Также имеется возможность заменить договор на приобретение любого другого автомобиля, реализуемого в дилерских центрах UzAuto Motors.⠀

«Контрактация на Chevrolet Equinox началась 27 декабря во всех дилерских центрах UzAuto Motors в Узбекистане. Компания приносит извинения за временные неудобства и надеется на понимание покупателей. О возобновлении поставок в штатном режиме будет сообщено в официальных источниках компании», – говорится в сообщении.

Истончик: Кабар