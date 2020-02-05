Узбекистан вышел на 4-место в списке быстроразвивающихся стран в сфере туризма

Согласно последним данным UNWTO (Всемирная туристская организация), Узбекистан вошел в топ-20 стран мира с самой быстрорастущей индустрией туризма, сообщает Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана.
Узбекистан занимает четвертое место в рейтинге после Мьянмы, Пуэрто-Рико и Ирана, говорится в сообщении портала CentralAsia.
В список также входят Азербайджан и Казахстан, которые занимают 17-е и 20-е места соответственно.
По данным Всемирной туристской организации при ООН, в 2019 году количество зарубежных поездок достигло 1,5 миллиарда, что на 4% больше, чем в 2018 году.
Франция показала самый высокий результат с более чем 90 миллионами посетивших ее туристов.
Источник: Кабар
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