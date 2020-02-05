В Китае теперь обнаружен птичий грипп. В свое время от этой болезни скончались 392 человека

Мировые СМИ пишут, что теперь в Китае обнаружился птичий грипп, в связи с чем были уничтожены около 18 тысяч домашних птиц.
Слава Богу, пока случаев заражения человека не зафиксировано. Министерство сельского хозяйства Китая выявило в провинции Хунань высоко патогенный вид птичьего гриппа H5N1. У одного фермера вымерли от болезни 4 тысячи 500 птиц из 7 тысяч 850. Местные власти уничтожили 17,8 тысячи птиц, чтобы предотвратить распространение болезни.
По данным Всемирной организации здравоохранения, впервые гриппом A (H1N1) заразились жители Гонконга в 1997 году. Тогда умерли 6 человек. В 2003 году этот грипп вновь был зафиксирован. С 5 мая 2003 года по 2014 год 665 человек заразились птичьим гриппов в 15 странах. За эти годы вирус H1N1 унес жизни 392 человек.
Источник: газета «Багыт.kg» №4 от 05.02.2020 / стр. 5
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!