В Китае теперь обнаружен птичий грипп. В свое время от этой болезни скончались 392 человека

Мировые СМИ пишут, что теперь в Китае обнаружился птичий грипп, в связи с чем были уничтожены около 18 тысяч домашних птиц.

Слава Богу, пока случаев заражения человека не зафиксировано. Министерство сельского хозяйства Китая выявило в провинции Хунань высоко патогенный вид птичьего гриппа H5N1. У одного фермера вымерли от болезни 4 тысячи 500 птиц из 7 тысяч 850. Местные власти уничтожили 17,8 тысячи птиц, чтобы предотвратить распространение болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, впервые гриппом A (H1N1) заразились жители Гонконга в 1997 году. Тогда умерли 6 человек. В 2003 году этот грипп вновь был зафиксирован. С 5 мая 2003 года по 2014 год 665 человек заразились птичьим гриппов в 15 странах. За эти годы вирус H1N1 унес жизни 392 человек.

Источник: газета «Багыт.kg» №4 от 05.02.2020 / стр. 5