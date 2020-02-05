В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
«Мы провели медицинский осмотр всех пассажиров и членов экипажа судна. У 273 человек, которые либо контактировали с зараженным, либо имели симптомы заболевания, были взяты анализы. На данный момент мы получили результаты тестов 31 человека, из них 10 оказались положительными», - сказал на пресс-конференции в Токио глава ведомства Кацунобу Като. Всего на судне находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.
По словам Кацунобу Като, все инфицированные госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное. На берег их доставил катер береговой охраны, поскольку судно не получало разрешение пришвартоваться в порту. Пациенты размещены в больнице в префектуре Канагава.
Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. По пути оно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам. Заразившийся 80-летний мужчина находился на судне с 20 по 25 января и сошел в Гонконге. В настоящее время он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
Японские власти считают, что карантин на круизном судне должен продлиться две недели.
«Мы намерены принять все меры для дезинфекции помещений судна и предотвращения распространения заболевания. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы карантин продолжался в течение 14 дней, начиная с 5 февраля, и люди оставались на судне», - сказал Кацунобу Като.
Оператор судна Diamond Princess заявил о приостановке его курсирования в связи со сложившейся ситуацией. Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии составляет 23. Японские власти пока официально не включали в этот список 10 новых пациентов.
Источник: Кабар
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