Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24,3 тыс.

Число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в материковом Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 490 жителей.
Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Ранее информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей проинформировал о 23,6 тыс. заболевших и 491 погибшем (с учетом одной жертвы в Гонконге).
Согласно данным центральных властей, под наблюдением врачей в стране находятся свыше 185,5 тыс. человек.
По новым данным портала, выздоровели 846 человек. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. заболевших), где погибли 479 человек. Далее следуют провинции Чжэцзян и Гуандун, где от вируса никто не погиб и насчитывается 829 и 813 инфицированных соответственно. В Пекине этот показатель составляет 228 человек (один умер), в граничащих с Россией регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия - 155 (две жертвы) и 35 заболевших соответств
Источник: Кабар
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