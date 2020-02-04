Китай победил коронавирус

На сегодняшний день социальные сети заполонили фейки. Заходишь, а там сплошной негатив, клевета, конфликты, насмешки.
И без того, сейчас больше критики, чем уважения, больше недовольства, чем благодарности. Хорошей «пищей» для фейков послужил коронавирус из Китая. Появились посты об обнаружении или проникновении вируса в разных уголках мира.
Но почему-то фейки не хотят делиться последними новостями из Китая. Сообщать хорошие вести.
Судя по последней информации, число вылечившихся людей достигло 506. Короче говоря, китайские власти победили коронавирус.
Источник: газета «Факты.kg» №4 от 04.02.2020 / стр. 3
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