Китай победил коронавирус

На сегодняшний день социальные сети заполонили фейки. Заходишь, а там сплошной негатив, клевета, конфликты, насмешки.

И без того, сейчас больше критики, чем уважения, больше недовольства, чем благодарности. Хорошей «пищей» для фейков послужил коронавирус из Китая. Появились посты об обнаружении или проникновении вируса в разных уголках мира.

Но почему-то фейки не хотят делиться последними новостями из Китая. Сообщать хорошие вести.

Судя по последней информации, число вылечившихся людей достигло 506. Короче говоря, китайские власти победили коронавирус.

Источник: газета «Факты.kg» №4 от 04.02.2020 / стр. 3