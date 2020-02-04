В Азии из-за коронавируса отменяют один крупный чемпионат за другим

Из-за вспышки коронавируса в Китае отменяют один крупный чемпионат за другим.

В Ухане, эпицентре вспышки заболевания, 3-14 февраля должен был пройти азиатский лицензионный турнир по боксу. Его перенесли в Иорданию на начало марта.

У легкоатлетов намечалось два турнира в КНР – чемпионат Азии (12-13 февраля в Ханчжоу) и чемпионат мира (13-15 марта в Нанкине). Первый отменили, второй перенесли на 2021 год.

В Туркменистане в конце февраля должен был стартовать чемпионат Азии по футзалу, но его перенесли на неопределенный срок.

В марте в Таиланде собирались провести чемпионат мира по тайскому боксу WMF. Его отложили до лета.

Почти на всех этих турнирах ожидалось участие кыргызстанцев.

Источник: 24.kg