Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс.
Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
В отношении еще более чем 23,2 тыс. жителей страны у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом. К настоящему времени из больниц выписаны в общей сложности 632 человека.
Количество заболевших в Китае по сравнению с минувшими сутками выросло на 3,2 тыс. человек, а число погибших на 64. Состояние почти 2,8 тыс. пациентов оценивается как тяжелое. Еще 171,3 тыс. жителей находятся в карантине.
По последним данным, которые передаёт агентство ТАСС, более половины инфицированных (13,5 тыс. случаев, в том числе 414 смертей) приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой - город Ухань - является изначальным очагом распространения эпидемии. За прошедшие сутки в провинции было зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом, 64 человека умерли. Далее по этому показателю следуют провинции Гуандун 725 (зараженных), Чжэцзян (724), Хэнань (566), Хунань (521) и Аньхой (408). В Пекине подтверждено 212 случаев заражения пневмонией, в Шанхае этот диагноз поставлен 203 жителям.
Источник: Кабар
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