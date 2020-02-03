В Ташкенте проходят переговоры между делегациями Узбекистана и США

В Ташкенте проходят переговоры между делегациями Узбекистана и США, сообщает ИА «Дунё».

Делегацию Узбекистана возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, делегацию США - Государственный секретарь Майкл Помпео.

Стороны обсуждают ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне, состоявшегося в Вашингтоне в мае 2018 года, а также обмениваются мнениями по актуальным вопросам международного значения.

Напомним, накануне Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

Во второй половине дня состоится министерская встреча в формате «Центральная Азия и США» («C5 + 1)» в Ташкенте.

Источник: Кабар