В Ташкенте проходят переговоры между делегациями Узбекистана и США, сообщает ИА «Дунё».
Делегацию Узбекистана возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, делегацию США - Государственный секретарь Майкл Помпео.
Стороны обсуждают ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне, состоявшегося в Вашингтоне в мае 2018 года, а также обмениваются мнениями по актуальным вопросам международного значения.
Напомним, накануне Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан.
Во второй половине дня состоится министерская встреча в формате «Центральная Азия и США» («C5 + 1)» в Ташкенте.
Источник: Кабар
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